اعتقال سارق حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية ‏

ألقت السلطات الأميركية القبض على مهاجر غير شرعي متهم بسرقة ‏حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، أثناء وجودها مع ‏عائلتها في مطعم بواشنطن العاصمة خلال عطلة عيد الفصح.‏

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن مصادر أمنية قولها إن المتهم، ‏ماريو بوستامانتي ليفا من سانتياغو في تشيلي، تمكّن من سرقة حقيبة يد ‏فاخرة من طراز “غوتشي” كانت تحتوي على ثلاثة آلاف دولار نقدا، ‏بالإضافة إلى رخصة القيادة، وجواز السفر، وشارة وزارة الأمن ‏الداخلي، ومفاتيح شقة الوزيرة نويم.‏

وذكرت الصحيفة أن ماريو بوستامانتي يقيم في الولايات المتحدة بشكل ‏غير قانوني، ويُعتقد أنه عضو في شبكة سرقة منظمة تنشط على الساحل ‏الشرقي.‏

والتقطت كاميرا المراقبة لحظة قيام المشتبه به الذي كان يرتدي قناعاً ‏طبياً وبنطالاً داكن اللون وقبعة بسحب حقيبة رئيس وزارة الأمن ‏الداخلي قبل أن يغادر المطعم، الذي يقع على بعد ميل واحد من البيت ‏الأبيض.‏

وكتبت نويم على حسابها على منصة “إكس”: “شكرا لـ ‏@SecretService‏ وشركائنا في أجهزة إنفاذ القانون على العثور على ‏المجرم الذي سرق حقيبتي يوم أحد الفصح أثناء تناولي وجبة طعام مع ‏عائلتي في مطعم بواشنطن العاصمة وإلقاء القبض عليه”.‏

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة القبض على مشتبه به ثانٍ، وهو ‏مهاجر غير شرعي آخر في ميامي وتم احتجازه بموجب إشعار ‏بالترحيل، وفقًا للمصادر.‏

ومن المرجّح أن المشتبه بهما يعملان معا كثنائي وارتكبا مخططات ‏سرقة مماثلة في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت المصادر.‏

وفي تعليق له على الحادثة، قال المدعي العام الأميركي إد مارتن لشبكة ‏‏”إن بي سي نيوز”، إن وزيرة الأمن الداخلي “لم تكن مستهدفة على ‏الأرجح بسبب منصبها”، موضحا أن اللصوص ربما انجذبوا إلى الحقيبة ‏الثمينة فقط.‏

وأضاف مارتن: “بصراحة، كانت حقيبة أنيقة. لم يكن هذا عمل هاوٍ، بل ‏لص محترف يعرف جيدا كيف يختار أهدافه”.‏

وتشير سجلات سابقة إلى أن ماريو بوستامانتي سبق أن أُلقي القبض عليه ‏عام 2015 في لندن، بتهمة السرقة، حيث تورط في سرقة عدد كبير من ‏الهواتف ومحفظة وجهاز كمبيوتر، بحسب ما أفادت به صحيفة “ديلي ‏ميل” البريطانية.‏