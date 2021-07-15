الجمعة 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 16 يوليو 2021 |
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اعتقال كبير مسؤولي أمن الرئيس المغتال في هايتي

منذ ساعتين
قوات الأمن في هايتي

قوات الأمن في هايتي

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اعتقلت السلطات في هايتي رئيس أمن القصر الرئاسي ديميتري هيرارد، في إطار التحقيقات في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس مؤخراً.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة احتجاز هيرارد، وذكرت أن الادعاء في هايتي يسعى لمعرفة سبب عدم مواجهة المهاجمين مقاومة كبيرة في مقر إقامة الرئيس.

وكان مويس قتل بالرصاص في منزله في السابع من الشهر الجاري على يد فريق اغتيال يضم 26 كولومبيا، واثنين يحملان الجنسية الأمريكية.

وأعلنت الشرطة الكولومبية، اليوم الخميس، أنها تبحث عن ثلاثة كولومبيين آخرين كانوا في هايتي وجمهورية الدومينيكان، مع تأكيدها على أن السلطات في هايتي هي التي تقود التحقيق.

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