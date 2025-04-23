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اعتقال مسؤول صيني بارز في حملة مكافحة الفساد

منذ 36 دقيقة
الشرطة الصينيىة

الشرطة الصينيىة

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اعتقلت السلطات الصينية مسؤول سابق بارز في هيئة مكافحة الفساد، للاشتباه في تلقيه رشاوى، وذلك ضمن مواصلة البلاد حملتها الصارمة ضد الفساد، وفقا لما أوردته وكالة “شينخوا”.

وكان لي قانغ قد ترأس سابقا فريق التفتيش التأديبي والإشراف التابع لدائرة التنظيم في الحزب الشيوعي الصيني، وهي الهيئة التي تقوم بمهام الموارد البشرية داخل الحزب وتعنى بتكليف الأعضاء بمناصبهم ومهامهم.

ويأتي هذا الاعتقال في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية مؤخرا ضد شخصيات بارزة متورطة في قضايا فساد، حيث شملت التحقيقات خلال العام الماضي نائبا لمحافظ البنك المركزي، ومسؤولا عسكريا كبيرا، ورئيسا سابقا لأكبر شركة وطنية للنفط والغاز في البلاد.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الفساد لا يزال يشكل التهديد الأكبر للحزب الشيوعي الصيني، مشددا في خطاب ألقاه في يناير أمام الهيئة العليا لمكافحة الفساد في البلاد، أن هذه الآفة ما تزال منتشرة وتشهد ارتفاعا في وتيرتها داخل مفاصل الدولة.

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