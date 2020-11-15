استمع لاذاعتنا

اعتقال ناشطة إيرانية معارضة في تركيا ومخاوف من ترحيلها إلى طهران

منذ 45 دقيقة
الناشطة الإيرانية نسيبة شمسايي

الناشطة الإيرانية نسيبة شمسايي

A A A
طباعة المقال

اعتقلت سلطات الأمن التركية الناشطة الإيرانية نسيبة شمسايي، المعارضة للنظام حسب ما ذكره نشطاء إيرانيون .

وأعرب النشطاء عن مخاوفهم من ترحيلها إلى طهران ، كما حدث مع بعض النشطاء الذين تم اعتقالهم في تركيا من قبل .

وتداول النشطاء الإيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء عن اعتقال السلطات التركية للناشطة شمسايي، لافتين إلى أن الناشطة كانت واحدة من الفتيات المعارضات للنظام ومعروفة محليا بـ ”داعمة فتيات شارع الثورة“.

وأشار النشطاء عبر تعليقاتهم إلى أن الناشطة شمسايي – وهي ممارسة لرياضة تسلق الجبال – كانت قد تسلقت جبل ”دمافند“ الشهير الواقع شمالي إيران، ورفعت راية بيضاء، في إشارة إلى دعمها للناشطات المعارضات لفرض الحجاب الإجباري والمعروفات بـ ”فتيات شارع الثورة“ بطهران.

ولفت النشطاء إلى أن سلطات النظام الإيراني كانت قد اعتقلت شمسايي بتهمة ”دعم الفتيات المعارضات للحجاب الإجباري“، وقبعت لمدة 6 أشهر في سجون النظام، فيما تم الإفراج عنها مؤقتا، حتى هربت خارج إيران.

وكشف النشطاء الإيرانيون نقلا عن شقيق الناشطة شمسايي أنها وصلت إلى تركيا برا، وكانت تخطط للسفر إلى إسبانيا حيث يقيم أحد أشقائها، بينما اعتقلت على يد شرطة الهجرة التركية، ثم تم نقلها إلى مخيم ”أدرنة“ التركي، وهي حاليا تقبع في الحجز وتواجه خطر الترحيل.

يأتي هذا في ظل تقارير لنشطاء إيرانيين عن تنسيق بين السلطات التركية والإيرانية لتسليم المعارضين لنظام طهران من المقيمين في تركيا، حيث كان آخرهم اعتقال الاستخبارات التركية للناشطة، مريم شريعتمداري، والناشط الإيراني في حقوق الأقلية البلوشية، عبد الله البلوشي.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

حريق يودي بحياة 10 أشخاص بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في رومانيا (رويترز)
فاجعة في رومانيا.. حريق يودي بحياة 10 أشخاص بمستشفى لعلاج مرضى كورونا
العاصفة إيوتا تقترب من أميركا الوسطى
دول أميركا الوسطى تتحضّر للعاصفة “إيوتا”.. ومخاوف من تحولها لإعصار
دونالد ترامب
بولتون: ترامب لن يرحل بهدوء وقد يسبب ضرراً كبيراً للأمن القومي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سيارة بإمكانها قطع "نصف العالم"
بالفيديو: السيارة “الحلم” … تقطع نصف العالم بـ ليتر واحد من الوقود فقط
لقطة من فيلم home alone
مخرج Home alone: ترامب ابتزني لكي يظهر في مشاهد الفيلم
كورونا
هؤلاء هم أخطر حاملي فيروس كورونا