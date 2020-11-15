اعتقال ناشطة إيرانية معارضة في تركيا ومخاوف من ترحيلها إلى طهران

اعتقلت سلطات الأمن التركية الناشطة الإيرانية نسيبة شمسايي، المعارضة للنظام حسب ما ذكره نشطاء إيرانيون .

وأعرب النشطاء عن مخاوفهم من ترحيلها إلى طهران ، كما حدث مع بعض النشطاء الذين تم اعتقالهم في تركيا من قبل .

وتداول النشطاء الإيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء عن اعتقال السلطات التركية للناشطة شمسايي، لافتين إلى أن الناشطة كانت واحدة من الفتيات المعارضات للنظام ومعروفة محليا بـ ”داعمة فتيات شارع الثورة“.

وأشار النشطاء عبر تعليقاتهم إلى أن الناشطة شمسايي – وهي ممارسة لرياضة تسلق الجبال – كانت قد تسلقت جبل ”دمافند“ الشهير الواقع شمالي إيران، ورفعت راية بيضاء، في إشارة إلى دعمها للناشطات المعارضات لفرض الحجاب الإجباري والمعروفات بـ ”فتيات شارع الثورة“ بطهران.

بازداشت یک آزادی خواه دیگر در ترکیه:

نسیبه شمسایی از زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سر برداشته بود و تحت پیگرد قضایی قرار داشت در ترکیه بازداشت و به کمپ مهاجران غیرقانونی منتقل شده احتمال دیپورت ایشان به ایران بسیار زیاد است#پيمان_نوین pic.twitter.com/Clmn9ZQXb6 — گل نی (@1robatirani2500) November 14, 2020

ولفت النشطاء إلى أن سلطات النظام الإيراني كانت قد اعتقلت شمسايي بتهمة ”دعم الفتيات المعارضات للحجاب الإجباري“، وقبعت لمدة 6 أشهر في سجون النظام، فيما تم الإفراج عنها مؤقتا، حتى هربت خارج إيران.

وكشف النشطاء الإيرانيون نقلا عن شقيق الناشطة شمسايي أنها وصلت إلى تركيا برا، وكانت تخطط للسفر إلى إسبانيا حيث يقيم أحد أشقائها، بينما اعتقلت على يد شرطة الهجرة التركية، ثم تم نقلها إلى مخيم ”أدرنة“ التركي، وهي حاليا تقبع في الحجز وتواجه خطر الترحيل.

⭕️ترکیه برای پناهجویان سیاسی و مخالف واقعی جمهوری اسلامی امن نیست! نسیبه شمسایی دختر خیابان انقلاب که شال سفید دختران خیابان انقلاب را بر فراز قله دماوند برافراشته بود در ترکیه بازداشت و از او به اجبار امضای نامه دیپورت را گرفته اند! pic.twitter.com/3qltH7tEUe — عالِم بی عَمَل (@Deupers) November 14, 2020

يأتي هذا في ظل تقارير لنشطاء إيرانيين عن تنسيق بين السلطات التركية والإيرانية لتسليم المعارضين لنظام طهران من المقيمين في تركيا، حيث كان آخرهم اعتقال الاستخبارات التركية للناشطة، مريم شريعتمداري، والناشط الإيراني في حقوق الأقلية البلوشية، عبد الله البلوشي.