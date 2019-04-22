اعتقال 13 مشبوها بتفجيرات الأحد في سريلانكا

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أعلنت السلطات السريلانكية الاثنين أنّ الشرطة اعتقلت ما مجموعه 13 رجلا لتورطهم بالتفجيرات الدامية التي استهدفت فنادق وكنائس في أحد الفصح وأوقعت أكثر من 200 قتيل و450 جريحاً. ولم تدلِ السلطات بأي تفاصيل تتعلّق بالموقوفين، لكنّ مصدراً في الشرطة قال إنّ الرجال الـ13 محتجزون في موقعين مختلفين في العاصمة كولومبو وقربها. وأضاف أنّ الموقوفين ينتمون جميعاً إلى جماعة متطرّفة واحدة، لم يسمّها.

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وكان رئيس الوزراء رانيل ويكرميسينغ قال الأحد إنّه تمّ إلقاء القبض على ثمانية أشخاص للاشتباه بعلاقتهم بالاعتداءات. وكانت الشرطة ومصادر أخرى أعلنت أنّ اثنين على الأقلّ من التفجيرات الثمانية نفذّها انتحاريون. وقُتل ثلاثة من رجال الشرطة عندما فجّر انتحاري آخر نفسه أثناء مداهمة الشرطة منزلاً كان بداخله عدد من المشتبه بهم.

 

المصدر الحرة

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