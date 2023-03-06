اعتقال 35 شخصا بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في أتلانتا الأمريكية

قالت الشرطة إن حريقا شب في موقع بناء مركز لتدريب للشرطة في مدينة أتلانتا الأمريكية يوم الأحد بعد أن أدت مظاهرة عند المنشأة إلى اشتباكات بين الشرطة ومحتجين وإنه تم اعتقال 35 شخصا.

وشهد موقع بناء مركز أتلانتا للتدريب على السلامة العامة مواجهة متصاعدة مع معارضة المتظاهرين العسكرة المتزايدة للشرطة وتطوير الغابة التي يسميها المدافعون عنها “رئة” أتلانتا. وبدأت الأحداث بمهرجان موسيقي تم تنظيمه كجزء من أسبوع من المظاهرات ضد بناء مركز التدريب.

ولكن الشرطة قالت إن الأحداث تحولت إلى أعمال عنف عندما اقتحم “المحرضون” الموقع ورشقوا الشرطة بالطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية.

وذكرت محطة دبليو إس بي التلفزيونية أنه كان يمكن رؤية دخان كثيف يتصاعد من على بعد أميال. وقالت إن الأحداث بدأت بمهرجان موسيقي تم تنظيمه كجزء من أسبوع من المظاهرات لحماية غابة حيث يجري بناء مركز التدريب.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب والدخان من عدة أماكن في المنطقة. وأظهرت إحدى الصور اشتعال النيران في معدات ثقيلة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن شهود أن مئات الأشخاص حضروا أحداث الأحد وأن مجموعة صغيرة انفصلت عن الحفل لبدء احتجاج.

ويقول معارضو البناء في الموقع إنهم يريدون توفير مساحة خضراء مهمة بالقرب من منطقة أتلانتا الحضرية الكبرى التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة.

وشهد الموقع احتجاجا في يناير كانون الثاني تحول إلى أعمال عنف لفترة وجيزة بعد أن أشعل متظاهرون النار في سيارة للشرطة وحطموا نوافذ المباني. ثم تجمع المتظاهرون للاحتجاج على قيام سلطات إنفاذ القانون بقتل ناشط خلال مداهمة لتطهير موقع البناء.