الأثنين 14 شعبان 1444 ﻫ - 6 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتقال 35 شخصا بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في أتلانتا الأمريكية

منذ 45 دقيقة
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة إن حريقا شب في موقع بناء مركز لتدريب للشرطة في مدينة أتلانتا الأمريكية يوم الأحد بعد أن أدت مظاهرة عند المنشأة إلى اشتباكات بين الشرطة ومحتجين وإنه تم اعتقال 35 شخصا.

وشهد موقع بناء مركز أتلانتا للتدريب على السلامة العامة مواجهة متصاعدة مع معارضة المتظاهرين العسكرة المتزايدة للشرطة وتطوير الغابة التي يسميها المدافعون عنها “رئة” أتلانتا. وبدأت الأحداث بمهرجان موسيقي تم تنظيمه كجزء من أسبوع من المظاهرات ضد بناء مركز التدريب.

ولكن الشرطة قالت إن الأحداث تحولت إلى أعمال عنف عندما اقتحم “المحرضون” الموقع ورشقوا الشرطة بالطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية.

وذكرت محطة دبليو إس بي التلفزيونية أنه كان يمكن رؤية دخان كثيف يتصاعد من على بعد أميال. وقالت إن الأحداث بدأت بمهرجان موسيقي تم تنظيمه كجزء من أسبوع من المظاهرات لحماية غابة حيث يجري بناء مركز التدريب.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب والدخان من عدة أماكن في المنطقة. وأظهرت إحدى الصور اشتعال النيران في معدات ثقيلة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن شهود أن مئات الأشخاص حضروا أحداث الأحد وأن مجموعة صغيرة انفصلت عن الحفل لبدء احتجاج.

ويقول معارضو البناء في الموقع إنهم يريدون توفير مساحة خضراء مهمة بالقرب من منطقة أتلانتا الحضرية الكبرى التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة.

وشهد الموقع احتجاجا في يناير كانون الثاني تحول إلى أعمال عنف لفترة وجيزة بعد أن أشعل متظاهرون النار في سيارة للشرطة وحطموا نوافذ المباني. ثم تجمع المتظاهرون للاحتجاج على قيام سلطات إنفاذ القانون بقتل ناشط خلال مداهمة لتطهير موقع البناء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ظاهرة تسمم الطالبات في إيران تتسع
قلق وهستيريا.. إيران تلجأ إلى التضليل بشأن "التسمم المدرسي"
الجيش الأوكراني- رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
معركة باخموت.. انسحاب أوكراني محتمل وهجوم روسي شرس
مؤشر نيكي الياباني
المؤشر الياباني يغلق مرتفعا بعد تسجيل أعلى مستوى في 3 أشهر

الأكثر قراءة

لحظة قيام سيارة بصدم فتاتَيْن
بالفيديو.. مشهد مروّع للحظة صدم فتاتَيْن في بعلبك
وادي جهنم في عكار
هلع في عكار.. "أصوات غريبة" تخرج من الصخور وخشية من زلزال آت!
حزب الله
تطورات "بالغة الخطورة".. واستدعاء لـ "حزب الله" إلى موسكو!