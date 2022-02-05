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اعتقال 55 شخصاً في فنلندا خلال تظاهرة ضد قيود كورونا

5 - فبراير - 2022
مظاهرة ضد قيود كورونا في فنلندا- أرشيفية

مظاهرة ضد قيود كورونا في فنلندا- أرشيفية

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أعلنت دائرة شرطة هلسنكي، عن احتجازها 55 شخصا أثناء الاحتجاجات الجماهيرية على قيود وشهادات كورونا وارتفاع أسعار البنزين، التي جرت مساء أمس الجمعة بالقرب من مبنى البرلمان الفنلندي.

كتبت دائرة الشرطة على موقعها الرسمي، اليوم السبت، أن عدة مئات من الأشخاص شاركوا في مظاهرة احتجاج بعنوان “Convoy Finland 2022”. وجاء في بيان صدر عنها: “منع الناس الذين جاءوا إلى شارع مانرهايم مساء أمس الجمعة، حركة المرور فيه، مما أسفر عن ظهور صعوبات في حركة السيارات”.

وبدأت الشرطة في وقت متأخر من المساء في إخلاء الشارع من سيارات المتظاهرين التي أغلقته. وحاول المتظاهرون بدورهم منع ذلك. وبعد منتصف الليل أمرت الشرطة المحتجين بالتفرق. وقال كبير مفوض الشرطة، يارمو هاينونين: “قطرت الشرطة عشرات السيارات من شارع مانرهايم، واعتقلت 55 شخصا. ويشتبه في جميع المحتجزين بأنهم كانوا يقامون السلطات”.

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، إن بلادها ستبدأ إلغاء القيود المتبقية المتعلقة بفيروس كورونا ابتداء من 14 فبراير الجاري.

وقد تلقى نحو 84% من سكان فنلندا البالغين من العمر 12 عاما فما فوق الجرعتين من لقاح كورونا، فيما تلقى 50% من سكان البلاد الجرعة الثالثة المعززة.

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