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اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر دولي بشأن القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. رويترز

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. رويترز

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أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود -اليوم الثلاثاء- اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال ابن فرحان أمام المؤتمر الذي ترأسه السعودية وفرنسا: “تم اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر”، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وأوضح أن الوثيقة تشكل إطارا متكاملا وقابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) وتحقيق السلم والأمن للجميع.

وتضمنت الوثيقة الختامية للمؤتمر تأكيد الالتزام بحل الدولتين “إسرائيل وفلسطين” بحدود آمنة ومعترف بها، كما نصت على أنه سيتم تضمين تعهدات دول أخرى مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

يشار إلى أن المؤتمر كان من المقرر أن يُعقد في نيويورك بين 17 و20 يونيو/حزيران الماضي، لوضع خريطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن الهجوم الإسرائيلي على إيران في الشهر نفسه دفع عدة وفود من الشرق الأوسط إلى الاعتذار عن الحضور، مما أدى إلى تأجيله.

وحسب مصادر دبلوماسية، فقد مارست إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا دبلوماسية واسعة لمنع الحكومات من المشاركة في المؤتمر، بإرسالها برقيات تحث على عدم الحضور.

ويأتي المؤتمر في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أميركي، شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​

    المصدر :
  • الجزيرة

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