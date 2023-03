اعدام الجندي الاوكراني صاحب السيجارة.. واخته تؤكد: هذا اخي 100%

تحول جندي اوكراني الى ايقونة بعد اعدامة من قبل الجيش الروسي، بحيث اصبحت جملته الاكثر انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي “المجد لأوكرانيا” في محاولة للصمود امام الدب الروسي.

هذا وبعد أن أثارت صوره واقفاً ينفث دخان سيجارته الأخيرة، قبل أن يفرغ أحد المقاتلين الروس الرصاص في رأسه ويرميه جثة في حفرة، ضجة واسعة في كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

فقد دوت صرخته قبل أن يعدم بدم بارد عقب أسره من قبل قوات روسية في الشرق الأوكراني، بين صفوف كافة الجنود الأوكران، لاسيما بعد أن ردد بوجه من أعدمه، غير خائف من الموت” المجد لأوكرانيا”!

وقد أثارت اللقطات المروعة للحظات إعدامه إدانة دولية واسعة، واتهامات أوكرانية للروس بارتكاب جرائم حرب.

If you notice around the :12 mark – the soldier isn't dead. That is why he is hogtied when he's kicked into the hole. they aren't burying a fellow soldier out of respect – they are burying this man alive. He didn't want to fight anymore & he's one of their own. Glory to Ukraine. pic.twitter.com/PGkHnHlyT0

