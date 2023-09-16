اعلام روسي: موسكو تقول إن إدانة رجل أعمال على صلة بالكرملين "له دوافع سياسية"

ذكرت وكالة الإعلام الروسية السبت أن موسكو رفضت حكما أصدرته محكمة أمريكية بإدانة رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين بالمشاركة في مخطط لإجراء تعاملات بقيمة 93 مليون دولار بناء على معلومات تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة، واصفة الحكم بأنه “له دوافع سياسية”.

حُكم على كليوشين، وهو على صلة بالكرملين، في السابع من سبتمبر\أيلول بالسجن تسع سنوات بعد أن وجدته مذنبا في فبراير\شباط بتداول أسهم باستخدام معلومات سرية عن الأرباح تخص عدة شركات تم الحصول عليها عن طريق القرصنة.

وقال ممثلو الادعاء إن قراصنة في الفترة بين عامي 2018 و2020 اطلعوا على وقاموا بتحميل تقارير أرباح لم تُعلن بعد تخص مئات الشركات من بينها شركة تسلا ومايكروسوفت واللتان تداول كليوشين وغيره أسهمها قبل نشر التقارير.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية الروسية القول إن التهم الموجهة إلى كليوشين، مالك شركة إم-13 المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات ومقرها موسكو وتجري نشاطات لصالح الحكومة الروسية، مبالغ فيها وملفقة.

وأضافت أنه “ضحية أخرى للخوف المرضي المتعصب تجاه روسيا”.

ونقلت الوكالة أيضا عن الوزارة قولها “سنواصل مطالبة السلطات الأمريكية بأن تضع حدا للاضطهاد القانوني تجاه المواطنين الروس”.