اغتصابات «حتى الموت» تطال الأطفال المجندين الحوثيين.. وزعيمهم يعترف!

أقر زعيم ميليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، أن هناك اغتصابات حتى الموت تطال مقاتلين في صفوف الميليشيات الانقلابية، بحسب ما أفادت “العربية”.

وتناقلت وسائل إعلام يمنية وثيقة لاعتراف الحوثي، تفيد بحدوث اغتصابات حتى الموت تطال مقاتلين أطفالاً في صفوف جماعته.

ونصت الوثيقة الصادرة من مركز القيادة والسيطرة بتاريخ 2018/6/3 إلى مسؤول شؤون الأفراد بالجماعة أن “عبدالملك الحوثي أرسل تعليمات بشأن وضع صغار السن في الجبهة” وأضافت الوثيقة أن الحوثي قال في تعليماته: “بَلغنا حالات اغتصاب أطفال في الجبهة، وصل بعضها إلى مستوى الموت”.

وتشير الوثيقة إلى حجم الانتهاكات التي تحدث داخل صفوف “المسيرة القرآنية” التي يمثل الأطفال النسبة الأكبر في صفوف مقاتليها.

إلى ذلك، كان فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، أشار في تقريره الذي صدر رسمياً أواخر يناير الماضي إلى حدوث اغتصابات أطفال ضمن الدورات الثقافية الخاصة بجماعة الحوثي، وقال إنه وثّق حالات من تلك الانتهاكات. وقال تقرير الخبراء إنه أحصى 1406 أطفال قُتلوا وهم يقاتلون في صفوف الحوثيين خلال عام 2021، ورغم أن الإحصائيات أكثر من هذا العدد على يد المشرفين الحوثيين.

وتجمع المنظمات الحقوقية الدولية الأممية والمحلية وتقارير مجلس حقوق الإنسان على كثافة تجنيد الحوثيين لصغار السن بالقوة.