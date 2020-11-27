اغتيال المدير الأول في برنامج إيران النووي… والحرس الثوري يتوعد بالثأر

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، بعدما اقدم مسلح على اطلاق النار عليه ما أدى لمقتله وإصابة مرافقه.

ونقلت قناة إيران إنترناشيونال عن وكالة “رجاء نيوز “للأنباء، مقتل العالم في المجال النووي والصاروخي في منطقة دماوند في محافظة طهران.

وأضافت أن العالم القتيل يعتبر قياديا في الحرس الثوري الإيراني، ورئيس “منظمة أبحاث الدفاع الجديدة”.

كما اشارت المعلومات الى أن زاده مدرج في قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.

وعلى الرغم من ان وسائل الاعلام الايرانية اكدت خبر مقتل زادة الا ان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نفى ذلك، في وقت اكد فيه قيادي من الحرس الثوري الإيراني انه “سنثأر لقتل العلماء النوويين كما فعلنا في الماضي”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو كان ذكر قبل فترة العالم الإيراني القتيل بالاسم.