اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق.. القاتل سيخضع لتقييم نفسي

ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الواقع في 23 تموز 2022 أن قاتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي سيخضع لتقييم نفسي حتى وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الشرطة إن تيتسويا ياماجامي العاطل عن العمل الذي يبلغ عمره 41 عاما هو الذي أطلق النار على آبي أثناء القائه كلمة في إطار حملته الانتخابية في الثامن من يوليو تموز.

وذكرت صحيفة نيكي ووسائل إعلام أخرى أن محكمة في نارا بغرب اليابان، حيث كان يعيش المشتبه به ووقع إطلاق النار، وافقت على طلب المدعين باحتجاز ياماجامي لفحصه نفسيا.

ولم يتسن الوصول إلى ممثل الادعاء العام في نارا للتعليق خارج ساعات العمل.

وقالت نيكي إن التقييم سيستمر حتى 29 نوفمبر تشرين الثاني وسيحدد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات لياماجامي بإطلاق النار أم لا.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة اليابانية أن المشتبه به باغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي اعترف بجريمته، وبأنه كان يستهدف آبي ولكنها قالت إنه كان “حاقداً على منظمة اعتقد أن آبي مرتبط بها”.

وقال ضابط كبير في الشرطة في منطقة نارا للصحافيين “أقر المشتبه به بأنه كان حاقدا على منظمة معينة، وبأنه ارتكب الجريمة لأنه كان يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على ارتباط بها”، بدون كشف مزيد من التفاصيل.

ويدعى الجاني تيتسويا ياماغامي وهو عاطل عن العمل يبلغ 41 عاما، وأفادت الشرطة بأنه استخدم بندقية يدوية الصنع.

وقال ضابط شرطة في منطقة نارا حيث وقعت عملية الاغتيال للصحافيين “هذا ما أكده المشتبه به، وتوصلنا إلى أنها (البندقية) مصنوعة يدويا على ما يظهر بوضوح، علما بأن تحليلاتنا مستمرة”.