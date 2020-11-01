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اغتيال زعيم قبلي في العراق عُرف بانتقاده لايران

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 11:02 مساءً
الجيش العراقي- أرشيفية

الجيش العراقي- أرشيفية

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اغتال مسلحون مجهولون، يوم الأحد، الزعيم القبلي عبدالناصر الطرفي، أحد الداعمين للاحتجاجات الشعبية في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وذكرت وسائل إعلام محلية وناشطون من المحافظة، أن ”مجموعة مسلحة اغتالت الشيخ المتظاهر عبدالناصر الطرفي في منطقة أبو رمانة بمحافظة ميسان، ولاذت بالفرار“، وأضافوا أن ”قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، وانطلقت لاحقا خلف المسلحين، للبحث عنهم، فيما تم نقل الجثة إلى الطب العدلي“.

الشيخ عبد الناصر الطرفي

الشيخ عبد الناصر الطرفي

والطرفي من أبرز الداعمين للتظاهرات في محافظة ميسان، التي تشهد على الدوام احتجاجات شعبية، حيث ظهر الطرفي في أكثر من مقطع مرئي، وهو يرفض الإجراءات الأمنية، ويندد بالتضييق الحاصل على النشطاء والمتظاهرين.

ووجه سابقا انتقادات لاذعة لإيران، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وطالب بالابتعاد عن الشأن العراقي الداخلي، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة.

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