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افتتاح أضخم محطة معالجة مياه بالعالم في مصر

27 - سبتمبر - 2021
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

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من المقرر أن يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الاضخم من نوعها على مستوى العالم.

وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليار جنيه، في حين تصل طاقته الإنتاجية إلى 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة.

وسيتم نقل هذه الكمية من المياه إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

ويبلغ طول مصرف بحر البقر، حوالى 190 كيلو متراً، ويعتبر من أخطر منابع التلوث البيئى فى مصر، وهو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بعدد 5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله فى بحيرة المنزلة.

تسهم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد في تحويل مسار مصرف بحر البقر، ومعالجته (ثلاثيًا) يوميًا إلى شمال سيناء من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد.

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