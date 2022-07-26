افتتاح مركز لمراقبة صادرات الحبوب الأوكرانية في إسطنبول غدا

قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إنه سيتم افتتاح مركز تنسيق مشترك لصادرات الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة في حفل بإسطنبول غدا الأربعاء.

ووقعت أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة الأسبوع الماضي اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بعد غزو روسيا لجارتها في 24 فبراير شباط. وستقوم جميع الأطراف بتعيين ممثلين في مركز التنسيق لمراقبة تنفيذ الخطة.

قالت وزارة الدفاع التركية إن الوزير خلوصي أكار أبلغ وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف اليوم الاثنين بأهمية إتمام الشحنة الأولى من الحبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الوزارة في بيان أن أكار رحب ببيان عبرت فيه كييف عن أملها في بدء تنفيذ الاتفاق هذا الأسبوع، مضيفة أن تركيا ستواصل فعل ما عليها بموجب الاتفاق.

وأفادت الوزارة بأن أكار، الذي ناقش اتفاق تصدير الحبوب مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق، قال أيضا إن العمل في مركز التنسيق المشترك ومقره إسطنبول مستمر بشكل مكثف.

قالت أوكرانيا اليوم الاثنين إنها تأمل أن يبدأ هذا الأسبوع تنفيذ اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال استئناف صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود.

وعبر مسؤولان حكوميان كبيران في مؤتمر صحفي عن أملهما في أن تكون أول شحنة حبوب بموجب الاتفاق من ميناء تشورنومورسك هذا الأسبوع، وفي أن يتسنى تصدير الشحنات من جميع الموانئ المشمولة في الاتفاق في غضون أسبوعين.