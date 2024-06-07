اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية تثير التوترات

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات اقتحام في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة.

وفي تطور آخر، قامت القوات باقتحام مخيم العين غربي مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، حيث دفعت بعشر آليات عسكرية من حاجز دير شرف باتجاه المخيم في وقت متأخر من مساء الخميس.

وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال بإطلاق النار والعبوات الناسفة خلال اقتحامها مخيم العين كما تداولت منصات محلية مقطع فيديو قالت إنه يظهر تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بإحدى آليات الاحتلال.

في الأثناء، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدة قُصرة جنوبي نابلس بالضفة الغربية مع مستوطنين أحرقوا ممتلكات فلسطينيين بالبلدة.

وأفاد شهود عيان بأن مئات المستوطنين اقتحموا البلدة من الناحية الجنوبية وسط إطلاق نار كثيف تحت حماية جنود الإحتلال، حيث هاجموا منازل المواطنين، وأحرقوا أجزاء من المزارع فيها.

كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام بلدة عناتا شمال شرق القدس، واقتحمت كذلك مدينة البيرة ودهمت منزل عائلة الشهيد محمد صالح الذي استشهد برصاص الاحتلال في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو في سن الـ16.