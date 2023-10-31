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اقتحام للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.. واستشهاد مسن فلسطيني بالرصاص

منذ دقيقتين
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن استشهاد مسنا يبلغ من العمر 70 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المسن لقي حتفه “إثر إصابته برصاص بالوجه”.

وقال سكان محليون إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة صباح اليوم ودارت اشتباكات مع عدد من الشبان المسلحين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن تسعة أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات في طوباس منهم إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي بالصدر واليد لفتى في الخامسة عشر من عمره.

وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي لعدد من المنازل في المدينة حيث جرى اعتقال عدد من المواطنين.

ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي حول الأحداث الجارية في طوباس.

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