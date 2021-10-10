اقتحام منزل خطيب المسجد الأقصى بعد تصريحاته حول صلاة اليهود "الصامتة"

اقتحمت قوات من المخابرات الإسرائيلية وعناصر حرس الحدود، صباح اليوم الأحد، منزل خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، وسلمته بلاغا لمراجعة مركز توقيف المسكوبية غرب القدس.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي داهمت منزل خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري واستدعته للتحقيق.

هذا وشدد الشيخ عكرمة صبري على أن “اقتحام منزله هو استفزاز متعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتدخل في شؤون المسجد الأقصى”، حيث جاء هذا الاستدعاء، بعد تصريحات الشيخ صبري التي حذر من خلالها من خطورة السماح لليهود بـ “الصلاة الصامتة” في ساحات الأقصى، قائلا إن “هذه الخطوة تكمن في شرعنة صلاة اليهود بقرار محمي قانونيا يمنحهم الحق في اقتحام المسجد وقتما يريدون”.

كما صدرت “دعوات مقدسية” للتضامن مع خطيب المسجد الأقصى أمام مركز توقيف المسكوبية.

هذا واقتحم عدد من المستوطنين صباح اليوم ساحات الأقصى، بحراسة مشددة، وسط حالة من التوتر عقب قيامهم بتأدية “صلوات صامتة” في ساحات الحرم في الأسبوع الماضي.