الأحد 8 شوال 1446 ﻫ - 6 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اقتراح بتعديل الدستور الكوري للحد من صلاحيات الرئيس

منذ 10 ساعات
برلمان كوريا الجنوبية

برلمان كوريا الجنوبية

A A A
طباعة المقال

اقترح رئيس برلمان كوريا الجنوبية اليوم الأحد تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيرا إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد الإطاحة بالرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.

وقال وو وون شيك رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، في مؤتمر صحفي “أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور”.

وأضاف “بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة (ثم عزل يون)، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى”.

واقترح إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بيون الذي عزلته المحكمة الدستورية يوم الجمعة.

وأيدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر كانون الأول الذي تسبب في أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا الشهر الماضي أن 54 بالمئة يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30 بالمئة أن ذلك غير ضروري.

وقالت لجنة الانتخابات إنها والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو حزيران موعدا للانتخابات.

وتم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها خمس سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلسطينيون يتجهون للفرار من منازلهم، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء عدد من الأحياء في رفح، عقب الغارات الإسرائيلية المكثفة على المدينة. رويترز
غزة تحت القصف
إسرائيل أزالت رفح من الخارطة.. والوضع الصحي والإنساني في غزة "خطير وكارثي"
آثار الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة. رويترز
غزة تحت القصف
إسرائيل تواصل قصفها على قطاع غزة وترتكب مجزرة بحي التفاح.. إليكم التفاصيل
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
فرنسا: اتفقنا مع الجزائر على استئناف التعاون في جميع المجالات

الأكثر قراءة

طقس لبنان
أجواء شتوية بامتياز ابتداءً من الخميس.. ماذا في التفاصيل؟
مستوطنون إسرائيليون متدينون يمارسون طقوس "ذبح البقرة الحمراء" أمام المسجد الأقصى في القدس (موقع “ميدل إيست آي” البريطاني)
"الأقصى في خطر".. حماس تستنفر الأمة لمنع ذبح القرابين وتدعو للرباط المكثف
مطار رفيق الحريري الدولي
فيديو.. اشكال كبير وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي