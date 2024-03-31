الأحد 21 رمضان 1445 ﻫ - 31 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اقترح عمليات محددة.. رئيس الأركان الأميركي يرفض قتل آلاف المدنيين برفح

منذ 43 دقيقة
الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة

الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة

A A A
طباعة المقال

أعرب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز براون خلال محادثات مع نظيره الإسرائيلي هرتسي هاليفي قبل أيام عن إحباطه لعدم وجود خطط لدى إسرائيل لليوم التالي للحرب في قطاع غزة. بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن براون أن بلاده لن تقبل قتل آلاف المدنيين في رفح خلال العملية العسكرية التي تلوح بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المكتظة بنحو 1.5 مليون فلسطيني.

وبحسب تقرير هيئة البث الإسرائيلية، عرض الجنرال الأميركي على نظيره الإسرائيلي مقترحا بشأن العملية المحتملة في رفح.

وورد في التقرير أن المقترح الأميركي يشمل عزل مدينة رفح عن باقي مناطق قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح مع مصر، وتشكيل غرفة قيادة مشتركة أميركية إسرائيلية، وتنفيذ عمليات عسكرية في أماكن محددة بالمدينة بناء على معلومات استخبارية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن محادثات براون وهاليفي جرت خلال الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن.

وكان رئيس الأركان الأميركي قال الخميس الماضي إن إسرائيل لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها، وقال إن ذلك يرجع جزئيا إلى أن بعضها قد يؤثر على جاهزية الجيش الأميركي، كما أن هناك حدودا لقدراته.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

تفتيش مصنع لشركة كوباياشي للأدوية باليابان
بعد وفاة 5 أشخاص.. تفتيش مصنع آخر لشركة كوباياشي للأدوية باليابان
الطيران الحربي الروسي-أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تقصف مطارا في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا
تظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب
طوفان الأقصى
"سنحرق إسرائيل".. نتنياهو يتلقى تهديدا من أهالي الأسرى

الأكثر قراءة

مراقبة الهلال - تعبيرية
بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله
فيديو.. إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله
عناصر من جهاز أمن الدولة
نائب يهاجم جهاز أمن الدولة.. مليشيا تساهم في ضرب هيبة الدولة!