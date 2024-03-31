اقترح عمليات محددة.. رئيس الأركان الأميركي يرفض قتل آلاف المدنيين برفح

أعرب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز براون خلال محادثات مع نظيره الإسرائيلي هرتسي هاليفي قبل أيام عن إحباطه لعدم وجود خطط لدى إسرائيل لليوم التالي للحرب في قطاع غزة. بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن براون أن بلاده لن تقبل قتل آلاف المدنيين في رفح خلال العملية العسكرية التي تلوح بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المكتظة بنحو 1.5 مليون فلسطيني.

وبحسب تقرير هيئة البث الإسرائيلية، عرض الجنرال الأميركي على نظيره الإسرائيلي مقترحا بشأن العملية المحتملة في رفح.

وورد في التقرير أن المقترح الأميركي يشمل عزل مدينة رفح عن باقي مناطق قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح مع مصر، وتشكيل غرفة قيادة مشتركة أميركية إسرائيلية، وتنفيذ عمليات عسكرية في أماكن محددة بالمدينة بناء على معلومات استخبارية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن محادثات براون وهاليفي جرت خلال الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن.

وكان رئيس الأركان الأميركي قال الخميس الماضي إن إسرائيل لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها، وقال إن ذلك يرجع جزئيا إلى أن بعضها قد يؤثر على جاهزية الجيش الأميركي، كما أن هناك حدودا لقدراته.