اقتصاد ألمانيا ينمو 0.2% ويتفادى الركود في الربع الأول

أشارت بيانات اليوم الأربعاء إلى أن الاقتصاد الألماني نما في الربع الأول من العام بدعم الاستهلاك والاستثمار ليفلت من الانزلاق إلى حالة ركود بعد انكماشه في الربع الرابع من العام الماضي.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة على أساس فصلي، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.

وسجل الاقتصاد الألماني انكماشا 0.2 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، مما جدد المخاوف من الركود، وهو مصطلح يشير إلى تراجع النمو في ربعين متتاليين.

وألمانيا هي العضو الوحيد في مجموعة الدول السبع المتقدمة الذي لم يحقق نموا خلال العامين الماضيين، وستكون الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثابة ضربة قوية، إذ ربما تجعلها على مسار تسجيل عام ثالث من الركود لأول مرة في تاريخها بعد الحرب.