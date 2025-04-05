اقتصاد تركيا يسجل 8.85 مليار دولار تبادل تجاري بالليرة

ارتفعت التجارة الخارجية بالليرة التركية بنسبة 30.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 334 مليارا و820 مليون ليرة (نحو 8.85 مليارات دولار).

وأظهرت بيانات وزارة التجارة التركية، أن الصادرات بالليرة التركية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 85 مليارا و137 مليون ليرة.

وارتفعت الواردات أيضا بنسبة 35.7 بالمئة خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 249 مليار 683 مليون ليرة.

وبذلك، ارتفعت التجارة الخارجية بالليرة التركية في الربع الأول لعام 2025، إلى 334 مليارا و820 مليون ليرة، صعودا من 257 مليارا و345 مليون ليرة، بزيادة قدرها 30.1 في المئة.