السبت 7 شوال 1446 ﻫ - 5 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اقتصاد تركيا يسجل 8.85 مليار دولار تبادل تجاري بالليرة

منذ 5 ساعات
الاقتصاد التركي - تعبيرية

الاقتصاد التركي - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

ارتفعت التجارة الخارجية بالليرة التركية بنسبة 30.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 334 مليارا و820 مليون ليرة (نحو 8.85 مليارات دولار).

وأظهرت بيانات وزارة التجارة التركية، أن الصادرات بالليرة التركية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 85 مليارا و137 مليون ليرة.

وارتفعت الواردات أيضا بنسبة 35.7 بالمئة خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 249 مليار 683 مليون ليرة.

وبذلك، ارتفعت التجارة الخارجية بالليرة التركية في الربع الأول لعام 2025، إلى 334 مليارا و820 مليون ليرة، صعودا من 257 مليارا و345 مليون ليرة، بزيادة قدرها 30.1 في المئة.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
في ظل التهديدات الأمريكية لإيران.. غروسي يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن.. إليكم التفاصيل
مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز
القسام تنشر فيديو لأسيرين إسرائيليين تحت عنوان "قريباً.. الوقت ينفد"

الأكثر قراءة

ديفيد شينكر
ديفيد شينكر يكشف ما ستقوله أورتاغوس... "وهناك مواجهة ستحصل"!
سلاح "حزب الله"
الدبلوماسية في الأجواء.. والحزب للدولة: السلاح بيدك!
غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟