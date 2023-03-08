اقتصاد منطقة اليورو لم يسجل أي نمو في نهاية 2022

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن منطقة اليورو لم تسجل أي نمو اقتصادي على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، في تعديل طفيف بالخفض لبيانات الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، ومع ذلك ظلت بيانات التوظيف قوية.

وقال يوروستات في بيان إن نمو اقتصاد منطقة اليورو تراجع إلى الصفر في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث و1.8 بالمئة على أساس سنوي. وذلك مقارنة بتوقعات بنمو 0.1 و1.9 بالمئة على الترتيب نُشرت في 14 فبراير شباط.

ومع ذلك أكدت المراجعات أن اقتصاد منطقة اليورو تجنب بالكاد ركودا فنيا كان متوقعا في السابق.

وسجلت اليونان ومالطا وقبرص نموا ربع سنوي يزيد على الواحد بالمئة، مع تراجع اقتصاد ألمانيا وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا.

وقال يوروستات إن الإنفاق العام ساهم بنحو 0.2 نقطة مئوية، كما ساهمت التغيرات في المخزونات بمقدار 0.1 نقطة مئوية وصافي التجارة بنحو 1.0 نقطة مئوية.

كما عدل يوروستات بيانات نمو التوظيف في منطقة اليورو بالخفض إلى 0.3 بالمئة على أساس ربع سنوي من 0.4 بالمئة في التوقعات السابقة. وحقق النمو على أساس سنوي التوقعات عند 1.5 بالمئة.

ويسلط نمو التوظيف القوي الضوء على زيادة عدد الوظائف المتاحة مقارنة بالباحثين عن عمل، ويشير إلى وجود مشكلة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي في معركته لإعادة التضخم إلى اثنين بالمئة من أكثر من عشرة بالمئة في الخريف الماضي.