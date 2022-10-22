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اكتشاف أول حقل غاز في المياه الصينية العميقة

منذ ساعة واحدة
حقل غاز- أرشيفية

حقل غاز- أرشيفية

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أكدت المجموعة الصينية للنفط البحري “كنوك” اليوم السبت، اكتشافها أول حقل غاز عميق في المياه الصينية العميقة، وهو حقل (باوداو 1-21)، الواقع في المياه الجنوبية الشرقية لجزيرة هاينان، ويحتوي على احتياطيات جيولوجية.

وبحسب المجموعة، تزيد على 50 مليار متر مكعب من الغاز، ويعكس حقل باوداو، تحقيق الصين لاختراقات كبيرة في تقنيات التنقيب في المياه العميقة، بحسب صحيفة “الشعب” الصينية.

ويقع حقل الغاز (باوداو 1-21) المكتشف حديثا في المياه العميقة لجزيرة هاينان، والتي يزيد عمقها على 1500 متر، في حين تجاوز عمق الحفر 5000 متر.

وفي مجال التنقيب عن النفط والغاز في البحر، تصنف المياه التي يزيد عمقها على 300 متر مياها عميقة، كما تصنّف الآبار التي يزيد عمقها على 3500 متر بأنها آبار عميقة.

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