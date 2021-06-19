اكتشاف سلالات محلية متحورة من فيروس كورونا بالجزائر

كشف عالم جزائري عن تسجيل إصابات جديدة بسلالات محلية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنها غير خطيرة.

وأعلن الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بمستشفى “الهادي فليسي” في الجزائر، “محمد زروال”، اليوم السبت، عن “اكتشاف سلالات محلية متحورة من فيروس كورونا، في الجزائر، مشيرا إلى أنها ليست من السلالات المتحورة الأجنبية”.

الأخصائي في علم الأوبئة، قال في تصريح صحفي، إن “لدينا سلالات جزائرية، لأن الفيروس في تطوره الطبيعي يتأقلم مع البيئة، وهو سبب لاستقرار الوضعية الوبائية وعدم تأثير الفيروس، ومعنى أن تأقلم الفيروس مع الجو والإنسان جعل السلالات الجزائرية المتحورة غير خطرة”.

كما أشار إلى أن “اكتساب المناعة الجماعية يطرح الكثير من التساؤلات، لأن العلم لم يفصل في الأمر نهائيا”، مؤكدا أن السلالات المتحورة الأجنبية لفيروس كورونا ضعيفة في البلاد، بفضل غلق الحدود في السابق.

في السياق، أكد “زروال”، أن السلطات الجزائرية “ستحتاج إلى شهور لمعرفة كيفية تعاطي الفيروس مع الجسم من حيث إنتاج الأجسام المضادة”، داعيا إلى “تحويل الفضاءات المفتوحة للتلقيح إلى أماكن لجلب المواطنين للتلقيح لتفادي الوباء، وليس من أجل دفتر التلقيح أو غيره كالحاجة إليه للسفر”.

وشدد على ضرورة “الإشهار مكثف والمقنع بأهمية العملية من أجل الصحة العمومية”.