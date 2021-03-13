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اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في الفلبين

13 - مارس - 2021
كورونا الفلبين

كورونا الفلبين

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قالت السلطات الفلبينية، اليوم، إنها اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد. ونقلت مجموعة ABS-CBN الإعلامية، عن السلطات، أنه تمت تسمية السلالة بـ P.3 .

وذكرت أن عدد الحاملين لهذا النوع من الفيروس، بلغ حتى الآن 98 حالة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة في البلاد اكتشاف الحالة الأولى للطفرة البرازيلية (P.1)، لدى مواطن فلبيني عاد من البرازيل مؤخرا.

ووفقا لها، تملك الطفرتان P.3 و P.1 ، نفس الأصل – B.1.1.28. لم يتم إثبات أن هذه السلالة أكثر عدوى أو يمكن أن تسبب مشاكل لفعالية اللقاح.

جاء إعلان الكشف عن P.3 بعد شهر تقريبا من تأكيد وزارة الصحة الفلبينية، العثور على طفرتين- E484K و N501Y في عينات من منطقة فيساياس المركزية.

وعلى الرغم من اكتشاف P.3 لأول مرة في الفلبين بالذات، إلا أن وزارة الصحة المحلية، تؤكد أن منظمة الصحة العالمية “لا توصي بتسمية هذه الطفرة بالفلبينية”، وذلك بحسب “تاس”.

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