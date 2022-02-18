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اكتشاف هياكل حجرية في أبو ظبي تدحض بعض الاعتقادات السائدة!

18 - فبراير - 2022
أبو ظبي - الامارات

أبو ظبي - الامارات

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وجود أدلة تشير إلى أقدم المباني المعروفة في الإمارات العربية المتحدة، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 8500 عام.

وتتضمّن المكتشفات في جزيرة الغاغة الواقعة غربي مدينة أبوظبي عدداً من الهياكل الحجرية،ما يدلّ على أن الحياة المستقرة في الإمارات بدأت قبل 500 عام مما كان يعتقد سابقًا.

وفي التفاصيل، انّّ علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أجروا تحليلات علمية للقطع الأثرية منذ اكتشاف الهياكل والأشياء المصاحبة لها.

ولفت التقرير الى انه تم الكشف عن الاكتشاف الاستثنائي من خلال تحليل الكربون لشظايا الفحم، مما يشير إلى أن الهياكل لا يقل عمرها عن 8500 عام، كذلك ذكر التقرير: “كان يُعتقد سابقًا أن طرق التجارة البحرية لمسافات طويلة، والتي تطورت خلال العصر الحجري الحديث، كانت حافزًا للمستوطنات في المنطقة. لكن الاكتشافات الأخيرة تثبت أن مستوطنات العصر الحجري الحديث كانت موجودة قبل بدء التجارة، مما يعني أن الظروف الاقتصادية والبيئية المحلية هي التي أدت إلى الحياة المستقرة الأولى في ما يعرف الآن بدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وبحسب التقرير: “أظهرت هذه الاكتشافات الأثرية أن الناس كانوا يستقرون ويبنون منازل هنا منذ 8.500 عام”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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