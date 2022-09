اكتشاف 10 "غرف تعذيب" في خاركيف

مع استعادة القوات الأوكرانية للسيطرة على معظم البلدات والمدن في إقليم خاركيف شمال شرق البلاد، إثر انسحاب القوات الروسية، خلال الأيام الماضية، أعلنت كييف العثور على غرف تعذيب في بعضتلك المناطق.

فقد أوضح مدير الشرطة الوطنية الأوكرانية إيغور كليمنكو الجمعة أنه تم اكتشاف عشر “غرف تعذيب”

وأضاف قائلا “إلى الآن يمكنني الحديث عن عشر غرف تعذيب اكتشفت في بلدات بخاركيف من بينها اثنتان في بلدة بالاكليا.

ىأما في ما يتعلق بالمقبرة الجماعية التي اكتشفت الخميس بمدينة إيزيوم، فأشار إلى أن معظم المدفونين فيها من المدنيين.

فردا على سؤال عما إذا كانت تلك المقبرة تضم في الأساس مدنيين أم جنود، قال كليمينكو في مؤتمر صحفي اليوم:” في تقدير أولي معظمهم مدنيون، على الرغم من أن لدينا معلومات عن وجود قوات عسكرية هناك، لكننا لم نستعد أي منها حتى الآن”، وفق ما نقلت فرانس برس

وكان المستشار الرئاسي الأوكراني ميخاييلو بودولياك أوضح في وقت سابق اليوم اكتشاف أكثر من 450 قبرا قرب إيزيوم الأوكرانية.

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر “هذا واحد من مواقع دفن جماعية أخرى اكتشفت قرب إيزيوم”، مضيفا “على مدى أشهر هيمن الرعب والعنف والتعذيب وعمليات القتل الجماعية في الأراضي المحتلة”.

450 graves… Only one of the mass graves discovered near Izyum. For months a rampant terror, violence, torture and mass murders were in the occupied territories. Anyone else wants to "freeze the war" instead of sending tanks? We have no right to leave people alone with the Evil. pic.twitter.com/YxGyOZfm1Y

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 16, 2022