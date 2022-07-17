اكتشاف 3 حالات تحمل سلالات كورونا الجديدة في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الاحد، اكتشاف 3 حالات مصابة بسلالة كورونا الفرعية الجديدة ” BA.2.75″.

وقال مقر معلومات فيروس كورونا بالوزارة، إن اكتشاف ثلاث حالات تحمل سلالات كورونا الجديدة BA.2.75 ظهرت بعد اختبارات PCR التي أجريت في الأيام الأخيرة على العائدين من الخارج الذين اختاروا إجراء الفحص الفوري.

وتابعت الوزارة، ان الثلاثة جاؤوا حاملين للمرض من الخارج، واحد من الهند واثنان آخران من فرنسا. وفق موقع واللا العبري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد رفعت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، القيود التي فرضتها سابقا، بسبب جائحة كورونا، بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد المصابين.

لكنّ أعداد المصابين عادت للارتفاع مجددا خلال الأيام الأخيرة.

كورونا حول العالم

ظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 556.52 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و780499.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 1023802 89166150

الهند 525604 43710027

البرازيل 674482 33076779

فرنسا 150468 31751941

ألمانيا 142213 29423414

المملكة المتحدة 177977 22243056

إيطاليا 169601 19887543

كوريا الجنوبية 24696 18641278

روسيا 807084 18476477

تركيا 99057 15180444