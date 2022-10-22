الآلاف يحتجون في المانيا مطالبين بدعم أسعار الطاقة

تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في ست مدن ألمانية السبت، للمطالبة بالمزيد من العدالة في توزيع المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة وبالتحول سريعا نحو وقف الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري.

وخرج المحتجون في مسيرة في برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتجارت ودريسدن وفرانكفورت-أم-ماين، حاملين لافتات تحمل مطالبات واسعة تتضمن خفض التضخم وإيقاف محطات الطاقة النووية وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء.

وذكرت منظمة جرينبيس المشاركة في تنظيم الاحتجاجات إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 24 ألفا، لكن الشرطة قالت إن نحو 1800 محتجا تجمعوا في برلين.

ووافق البرلمان الألماني الجمعة على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو “195 مليار دولار”، والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

تتضمن الحزمة مبلغا يدفع مرة واحدة لتغطية فاتورة غاز شهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وآلية للحد من الأسعار اعتبارا من مارس آذار.

وسجل التضخم الألماني في سبتمبر\أيلول أعلى مستوى فيما يزيد على ربع قرن عند 10.9 بالمئة مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة.