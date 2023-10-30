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الأحداث تتسارع.. جيش الاحتلال يُعلن مواصلة توسيع الأعمال البرية في غزة

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2023 10:20 صباحًا
قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

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على وقع تسارع الأحداث في قطاع غزة منذ مساء الجمعة، أعلنت رئيسة مكتب الإعلام العربي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنّ الجيش واصل توسيع الأعمال البرية في القطاع، الليلة الماضية، مشيرة إلى مقتل عشرات ممن وصفتهم بـ “المخربين”.

وذكرت عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أن القصف دمّر بنى تحتية ومجمعات عسكريّة لحماس.

كما أشارت إلى قصف مبنى في غزة قالت إن 20 من عناصر “حماس” كانوا في داخله، وأضافت: “استهدفنا نحو 600 هدف لحماس خلال الـ24 ساعة الماضية”.

كان متحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض بشدة دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه “لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر”، فيما أشار إلى أن “القوات الإسرائيلية لا تنوي البقاء في قطاع غزة إلى الأبد، لكننا سنبقى لفترة من أجل القضاء على حماس”، وفق تعبيره.

هذا وتسارعت الأحداث منذ مساء الجمعة مع شنّ جيشض الاحتلال غارات جوية وقصفًا من البر والبحر، ترافق مع قطع للاتصالات عن غزة لنحو يوم، مع بدء توغل بري هو الأوسع منذ بداية المعارك في 7 أكتوبر.

يشار إلى أنّ القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 8 آلاف شخص في غزة، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في القطاع. فيما قتل أكثر من 1400 شخص في “إسرائيل”.

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