الأحوال الجوية تتسبب بإغلاق 4 موانئ نفطية في ليبيا

أعلن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إغلاق 4 موانئ نفطية في البلاد.

وقال المكتب إن الموانئ النفطية مغلقة منذ مساء أمس الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب “رويترز”.

وذكر المكتب أن عمليات الإغلاق لم يكن لها أي تأثير على الإنتاج، متوقعا إعادة افتتاحها يوم الأربعاء المقبل وفق الأحوال الجوية.

والموانئ هي راس لانوف والزويتينة شرقي ليبيا ومليتة والزاوية في الغرب.

ويوم الأربعاء الماضي، ذكر بيان للمؤسسة النفطية أن صافي إيرادات أكتوبر/ تشرين الأول، سجل 1.9 مليار دولار، ارتفاعا من 1.6 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.

وأضافت المؤسسة أن إيرادات بيع النفط الخام وصلت إلى 1.8 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات الغاز والمكثفات 34.3 مليون دولار.

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