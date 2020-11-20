“الأخوة الإنسانية” تجمع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في “تغريدة”

بعد توقيع شيخ الأزهر والبابا فرنسيس في 4 شباط 2019 في أبو ظبي وثيقة تاريخية لترسيخ قيم الحوار الإنساني العابر للهويات الضيقة إلى فضاء الإنسانية الرحب، عرفت بوثيقة “الأخوة الإنسانية”، نشر شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الجمعة، تغريدة مشتركة على حسابيهما في تويتر تحث على ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية.

وغرد الشيخ الطيب قائلا: “سعدتُ بالحديث هاتفيّا أمس مع أخي البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية حول الأوضاع الراهنة وأهمية المضي في دعمنا المشترك لمشروع الأخوة الإنسانية كحلّ للقضاء على مظاهر العنف والتمييز والكراهية التي تُرتكب باسم الأديان، والأديانُ بريئة من كل ذلك”.

سعدتُ بالحديث هاتفيًّا أمس مع أخي البابا فرنسيس @Pontifex_ar بابا الكنيسة الكاثوليكية حول الأوضاع الراهنة وأهمية المضي في دعمنا المشترك لمشروع الأخوة الإنسانية كحلٍّ للقضاء على مظاهر العنف والتمييز والكراهية التي تُرتكب باسم الأديان، والأديانُ بريئةٌ من كل ذلك. — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) November 20, 2020

وقال بابا الفاتيكان في تغريدته باللغة العربية: “أسعدني التحدث عبر الهاتف أمس مع أخي أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر. نعيد التأكيد مجدّدا على دعمنا للأخوة الإنسانية كحل للقضاء على العنف والتمييز والكراهية باسم الدين. لا علاقة للأديان بهذه الأمور”.