الأرجنتين تجري انتخابات برلمانية في اختبار لرؤية ميلي التحررية

أدلى الناخبون في الأرجنتين بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات تشريعية ستختبر الدعم لإصلاحات السوق الحرة وإجراءات التقشف العميقة التي اتخذها الرئيس خافيير ميلي، وستحدد ما إذا كان يحظى بالمساندة لمواصلة إصلاحه الاقتصادي.

ويهدف حزب (لا ليبرتاد أفانزا)، الذي ينتمي إليه ميلي، إلى تعزيز أقليته الصغيرة في الكونجرس لزيادة ثقة المستثمرين في رؤية الرئيس والحفاظ على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قدم في الآونة الأخيرة للأرجنتين خطة إنقاذ مالي ضخمة، لكنه هدد بالانسحاب إذا لم يحقق ميلي نتائج جيدة.

وقال ميلي لأنصاره في ختام حملته الانتخابية في مدينة روساريو الساحلية يوم الخميس “لا تستسلموا لأننا قطعنا نصف الطريق… نحن على مسار جيد”.

ويتنافس المرشحون على نصف مقاعد مجلس النواب، وعددها 127، بالإضافة إلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وعددها 24، خلال انتخابات التجديد النصفي.

وتحظى حركة المعارضة البيرونية بأكبر أقلية في كلا المجلسين، في حين أن الحزب الجديد نسبيا الذي ينتمي إليه ميلي لا يملك سوى 37 نائبا وستة أعضاء في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع ظهور نتائج الانتخابات ابتداء من الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش).

وأبدى البيت الأبيض والمستثمرون الأجانب إعجابهم بقدرة الحكومة على خفض التضخم الشهري بشدة من 12.8 بالمئة قبل تنصيب ميلي إلى 2.1 بالمئة الشهر الماضي، وتحقيق فائض مالي وسن إجراءات لإلغاء القيود التنظيمية.

لكن شعبية ميلي تراجعت في الأشهر القليلة الماضية بسبب الإحباط من خفض الإنفاق العام وفضيحة فساد مرتبطة بشقيقته التي تشغل أيضا منصب رئيسة الديوان الرئاسي.

ويقول خبراء سياسيون إن حصول ميلي على أكثر من 35 بالمئة من الأصوات سيكون نتيجة إيجابية لحكومته، وقد يسمح له، من خلال تحالفات مع أحزاب أخرى، بعرقلة جهود نواب المعارضة لإلغاء حق النقض الذي استخدمه ضد القوانين التي قال إنها تهدد التوازن المالي للأرجنتين.

وسيراقب البيت الأبيض الانتخابات عن كثب. وتبلغ قيمة خطة إنقاذ ترامب المحتملة للأرجنتين 40 مليار دولار وتشمل مقايضة عملات بقيمة 20 مليار دولار وقرضا استثماريا قيمته 20 مليار أيضا.

وفي أعقاب النتائج، يتوقع كثير من المحللين تخفيض قيمة البيزو معتبرين أنه كان مبالغا في قيمته للحد من التضخم. وإذا قدم حزب ميلي أداء ضعيفا، فقد يؤدي ذلك إلى تعديل أكثر حدة في سياسة الصرف الأجنبي.