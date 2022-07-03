الأردنيّون قلقون من شح المياه في الفترة القادمة

يواجه العالم تحديات على مختلف المستويات نتيجة الاضطرابات ونقص الإمدادات في المواد الأولية، ولعلّ شح المياه هو أكثر ما يقلق دول العالم نتيجة التغيرات المناخية التي تعصف بالأرض.

في هذا الاطار، أعرب غالبية المواطنين الأردنيين عن قلقهم بشأن أزمة شح المياه أكثر من قلقهم بشأن التغير المناخي.

جاء ذلك خلال استطلاع للرأي أجراه مركز نماء لاستطلاع الرأي “صوتي” لقياس مستويات معرفة الأردنيين ومواقفهم والمتعلقة بتغير المناخ وآثاره على المملكة، بحسب موقع “عمون”.

وبيّن الاستطلاع أن 72 بالمائة من الأردنيين قالوا إنهم “قلقون جدا” أو ” قلقون بعض الشيء” بشأن شح المياه في الأردن خلال الـ 25 سنة القادمة.

كما كشفت نتائج الاستطلاع عن أن 51 بالمائة من الأردنيين الذين سمعوا عن التغير المناخي يعتقدون أنه يؤثر عليهم أو سيؤثر عليهم شخصيا.

ورأى 56 بالمائة أن التغير المناخي يتسبب في تفاقم المشكلات الصحية، بينما قال 12 بالمائة إنه يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن تنفيذ الاستطلاع جرى عبر مقابلات وجاهية خلال الفترة بين 17 و 27 شباط 2022، على عينة احتمالية عشوائية منتظمة عنقودية طبقية متعددة المراحل، بلغ حجمها النهائي المكتمل 1827 مشارك على مستوى الأردن.