الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
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الأردن: إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة لإخراج الفلسطينيين من غزة

منذ 3 دقائق

أيمن الصفدي

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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد إن إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة في حرب أودت بحياة آلاف المدنيين.

وفي تصريحات خلال مؤتمر في الدوحة، قال الصفدي إن إسرائيل خلقت قدرا من الكراهية سيطارد المنطقة.

وفي وقت سابق نقلت الهيئة عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم القول إنه ستكون هناك محاولات لعقد صفقات إضافية لإطلاق سراح المحتجزين في الشهرين القادمين.

وأضافت أن إسرائيل ستسمح خلال الشهرين المقبلين لبعض سكان غزة بالعودة إلى منازلهم، بموجب طلب أميركي.

وقبل ذلك، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي جو بايدن أن معركة خان يونس ستستمر شهرا، بحسب ما نقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية.

وشدّد نتنياهو على أن إسرائيل ستمضي قدماً في حربها على حركة حماس في قطاع غزة، مشيداً باستخدام واشنطن حق النقض “الفيتو” ضدّ مشروع قرار أممي يدعو لوقف إطلاق النار بالقطاع المحاصر.

وقبل يومين، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وعرقلت مشروع قرار إنساني أعدته الإمارات، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

    المصدر :
  • رويترز

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