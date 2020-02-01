أخبار العالم

الأردن تجلي 71 طالبا عربياً من مدينة ووهان الصينية

أجلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية فجر السبت، 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، مركز فيروس “كورونا”، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن “الطائرة التي وجه الملك عبد الله الثاني بإرسالها، وصلت فجر السبت إلى مطار الملكة علياء الدولي، وعلى متنها 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس الكورونا”.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة الأردني بالوكالة صالح الخرابشة، قوله إن “الطائرة أقلت 55 طالبا أردنيا، و7 طلاب من فلسطين و3 من سلطنة عمان و3 تونسيين وبحريني ولبناني، بالإضافة لزوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وأفراد الطائرة”.

وأوضح الوزير أن “الطلاب سيتم نقلهم إلى مستشفى البشير (الحكومي في عمان) لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض، من دون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي”.

ومن جهته، قال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية حكمت أبو الفول، إن “الطلبة الاردنيين والعرب بصحة جيدة لكن سيتم وضعهم بالحجز التحفظي في مستشفى العزل واستقبالهم من قبل كوادر طبية مجهزة”، مؤكدا أنه “تم تجهيز جميع الاجراءات داخل العزل للتأكد من سلامتهم”.

المزيد من الأخبار

عباس يبلغ إسرائيل عدم التزامه بكل الاتفاقيات الثنائية

حدائق الموت.. تقرير يكشف أرقاماً مرعبة عن ضحايا ألغام الحوثي

وأضاف أنه “سيبدأ الفحص الأحد بعد وصول الشرائح المعدة للفحص بالإضافة لحجز الطائرة 5 أيام لتعقيمها”.

وأعلنت السلطات الصينية السبت أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 259 حالة في البلاد، في حين ناهز عدد المصابين بالفيروس التنفسي المميت 12 ألف شخص.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة خوبي، التي تعد ووهان أكبر مدنها.

وعززت دول العالم قيود السفر على الواصلين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية “حال طوارئ” على الصعيد الدولي على خلفية الفيروس.

وخارج الصين، أصبح عدد الدول التي وصل الوباء إليها أكثر من 20.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

“مرتزقة أردوغان” تتكبد خسائر بالعشرات بين قتلى وجرحى في معارك طرابلس

أخبار العالم

”نيويورك تايمز“ : ازدواجية سياسة واشنطن تربك إيران

أخبار العالم

الفيفا يطالب بتغيير “تاريخي” بنظام كأس الأمم الأفريقية

أخبار العالم

طيار إيراني هبط اضطراريا في الشارع فعوقب بالتجميد

أخبار العالم

روسيا والصين تتحدان ضد كورونا

أخبار العالم

تكليف توفيق علاوي برئاسة الحكومة العراقية الجديدة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More