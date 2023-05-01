الأردن: تشكيل فريق خبراء لوضع خارطة طريق لحل الأزمة السورية

قال أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن إن قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتم اتخاذه من قبل الجامعة وفق الآليات المتبعة.

وجاءت تصريحات الوزير الأردني بعد انتهاء “اجتماع عمّان التشاوري”، الذي استضافه الأردن بمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا.

وأوضح أن “هذا الاجتماع ينطلق من المساعي المشتركة الرامية لاستعادة سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم.

وأكد أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب، ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين.

وبيّن أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق خبراء من جميع الدول المشاركة؛ من أجل البناء على ما أنجز اليوم، ووضع خارطة طريق للتقدم باتجاه التوصل لحل سياسي للأزمة السورية .

وتسارعت وتيرة التواصل مع دمشق بعد زلزال فبراير الماضي، ومساعي إعادة بناء العلاقات بين السعودية وإيران، والتي جرت بوساطة من الصين، وتقود السعودية، القوة الإقليمية الضخمة جهود التقارب.

وزار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دمشق الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أعلنت المملكة قطع العلاقات مع سوريا قبل ما يزيد على عشر سنوات.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية اجتماعا لجامعة الدول العربية في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يتوقع كثيرون رؤية بداية عودة سوريا لعضوية الجامعة، إن لم تكن عودة كاملة، فيما لا يزال هناك بعض المعارضة لتلك العودة خاصة من جانب قطر.