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الأردن تعلن إجلاء 112 أردنيا وأجنبيا من السويداء بسوريا

منذ 28 دقيقة
السويداء

السويداء

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أعلنت الخارجية الأردنية إجلاء 112 أردنيا ورعايا أجانب من محافظة السويداء السورية عبر معبر نصيب جابر إلى المملكة بالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية وأجهزة الدولة في دمشق.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إنه جرى إجلاء المواطنين الأردنيين والرعايا من الدول الصديقة بناء على طلب دولهم.

وذكر أنه تم إجلاؤهم بحافلات الهلال الأحمر السوري ضمن جهد مشترك مع المؤسسات الوطنية في المملكة.

وثمن القضاة جهود سوريا وسرعة استجابتها وتعاونها في تسهيل عملية الإجلاء للمواطنين الأردنيين والرعايا من الدول الصديقة وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

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