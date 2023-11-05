الأردن تمكن من إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني في غزة

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله، مساء الأحد، في منشور على منصة إكس أن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وقال العاهل الأردني “بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة”.

وأضاف “هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة”.

وأكد الملك عبد الله الثاني أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.

بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين pic.twitter.com/cvW0aX877K — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023

وفي وقت سابق وجّه ملك الأردن، بإبقاء المستشفى الميداني في قطاع غزة، رغم خروجه عن الخدمة وتعرضه لأضرار، من جراء القصف الإسرائيلي.

وقال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في عمّان إن عبد الله الثاني وجّه بإبقاء المستشفى الميداني في غزة، على أن يستمر في تقديم خدماته لسكان القطاع.