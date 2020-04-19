الأردن.. عزل مدينة العقبة عن بقية المحافظات

بدأت الحكومة الأردنية، صباح الأحد، بعزل وإغلاق مدينة العقبة الساحلية على البحر الأحمر عن بقية محافظات الأردن، ومنع الخروج منها أو الدخول إليها إلا بتصاريح خاصة .

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تخفيف إجراءات الحظر في المدينة، والسماح لبعض القطاعات التجارية بالعمل وفق ضوابط صارمة، مع الاستمرار في تعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والمقاهي .

وسيسمح لأهالي العقبة باستخدام سياراتهم خلال ساعات رفع حظر التجوال، الممتدة من العاشرة صباحا إلى السادسة مساءً.

وأكدت الحكومة الأردنية أنها ستعمل أيضا على عزل وإغلاق محافظات في الجنوب ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك استعدادا لتخفيف إجراءات الحظر فيها، ولعودة الحياة فيها بالتدرج إلى طبيعتها والمحافظات المستهدفة هي التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا.

من جهة أخرى، تستعد الحكومة الأردنية لإجلاء بعض رعاياها من الطلبة أو الذين تقطعت بهم السبل خارج الأردن، وأعطت الحكومة الأولوية في العودة للإناث.

وخلال يومي حظر التجوال الشامل الماضيين تمكنت فرق الاستقصاء الوبائي من جمع آلاف العينات من شتى مناطق الأردن كإجراء احترازي.

وأظهر النتائج أن العينات كانت سلبية، أي أنها غير مصابة بفيروس كورونا.

وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر قد أعلن ،السبت، عن تسجيل ( 6 ) اصابات بفيروس كورونا في الأردن ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى (413)، بما فيهم المتعافين.

واهاب وزير الصحة في ختام ايجازه الصحفي بالمواطنين مع انتهاء فترة الحظر الشامل غدا وفتح الاسواق بعدم التدافع والالتزام بالمعايير والاجراءات الصحية لاظهار الصورة الحقيقية للاردنيين ولتكون عنوانا للمرحلة المقبلة التي ستعود فيها بعض الانشطة الاقتصادية للافتتاح تدريجيا .