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الأردن: فشل مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة "يعكس ازدواجية المعايير"

منذ ساعة واحدة

أيمن الصفدي

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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الاثنين إنه من غير المقبول أن يسمح المجتمع الدولي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجر الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الصفدي قوله لنظيرته الفرنسية كاترين كولونا خلال اتصال هاتفي إن خطر امتداد الحرب “يزداد مع كل يوم يستمر فيه القتل والدمار الذي تلحقه إسرائيل بغزة”.

وأضاف الصفدي أن حكومة نتنياهو القومية اليمينية تسعى إلى توريط الغرب بشكل مباشر في حرب إقليمية ستدفع مصير المنطقة “للمزيد من الصراع والدمار”.

وقال الصفدي “العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز كل الحدود الإنسانية والقانونية والأخلاقية بشكل يسقط أي محاججة تستخدم لعدم اتخاذ مجلس الأمن قرار ملزما بوقفه”.

وأردف الوزير الأردني قائلا إن فشل مجلس الأمن الدولي حتى الآن في فرض وقف إطلاق النار “يعكس ازدواجية معايير، وانتقائية خطيرة في تطبيق القانون الدولي”.

وقال الصفدي إن الأردن وفرنسا وقفا ضد التهجير الجماعي للفلسطينيين خارج غزة واتفقا على أنه ينبغي أن تسمح إسرائيل لسكان القطاع الذين دفعتهم للفرار من شمال غزة والتكدس في الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، بالعودة إلى ديارهم.

    المصدر :
  • رويترز

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