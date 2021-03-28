الأردن: نؤكد وقوفنا إلى جانب السعودية بوجه ما يهدد أمنها وأمن شعبها

جدد الأردن مساء الأحد، تأكيده لوقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في السعودية من خلال إطلاق عدد من الطائرات المسيرة والمفخخة بدون طيار.

وأكد الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الافعال الإرهابية الجبانة التي تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتتناقض مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب اليمني في النمو والازدهار.