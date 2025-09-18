الأردن: ندين عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي الحدودي

عبّرت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي الحدودي بين الأردن والضفة الغربية، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القتيلين الذين أعلن في وقت سابق سقوطهما في الحادث هما ضابط وجندي في الجيش.

وجاء في بيان للخارجية الأردنية أن “الأجهزة الرسمية الأردنية بدأت تحقيقا في حادثة إطلاق النار التي وقعت بعد ظهر اليوم على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر اللنبي)، والتي يدينها الأردن ويرفضها”.

واعتبرت أن الحادث يشكل “خرقا للقانون وتعريضا لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى”.

وأكدت الوزارة أن مُنفذ الهجوم سائق أردني يعمل في إيصال المساعدات إلى غزة، وأضافت أن “السائق الذي اتُّهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقا لإيصال المساعدات إلى غزة”.

وفيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحادث أسفر عن مقتل جنديين، قررت الحكومة الإسرائيلية تعليق إدخال المساعدات الإنسانية المنقولة من الأردن لقطاع غزة.

ومعبر اللنبي تسمية إسرائيلية للمعبر الذي يُعرَف بمعبر الكرامة لدى الفلسطينيين وجسر الملك حسين في الأردن، ويشكّل المعبر نقطة عبور مهمة للتجارة بين الأردن وإسرائيل، وهو المعبر الوحيد لخروج الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى الأردن.