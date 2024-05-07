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الأردن: هجوم مستوطنين على قافلة مساعدات في طريقها لمعبر إيريز

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 7 - مايو - 2024 9:07 مساءً
معبر بيت حانون- إيرز الفاصل بين غزة وإسرائيل

معبر بيت حانون- إيرز الفاصل بين غزة وإسرائيل

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أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، اليوم الثلاثاء، بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلة مساعدات إنسانية وهي في طريقها إلى معبر إيريز شمال قطاع غزة، وقاموا “بالعبث بحمولتها”، في ثاني حادث من هذا النوع خلال أقل من أسبوع.

وأضاف أن القافلة التي تمر عبر الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل من الأردن تمكنت لاحقا من مواصلة رحلتها والوصول إلى وجهتها في غزة التي دمرتها الحرب.

وحمّل المتحدث “إسرائيل مسؤولية الاعتداء على قوافل المساعدات”، مشددا على أن “فشل الحكومة الإسرائيلية بالقيام بمسؤولياتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وسماحها بهذه الاعتداءات، يعد خرقا لالتزاماتها القانونية”.

    المصدر :
  • رويترز

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