الأردن يتسلم الشحنة الأخيرة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا

من المقرر أن يتسلم الأردن، مساء اليوم الأربعاء الشحنة الأخيرة من الحصة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من مرفق “كوفاكس”، والتي تحوي على 146400 جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.

وأشار مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، إلى أنه “بوصول الشحنة الأخيرة من الحصة الأولى يكون الأردن قد استلم 436800 جرعة من لقاح أسترازينيكا عبر “كوفاكس” وبتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد”.

ووصلت الشحنة الأولى عمان في 12 مارس الماضي، واحتوت على 144 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”، أما الثانية فوصلت في أبريل، واحتوت 146.4 ألف جرعة.

ومرفق “كوفاكس”، هو إطار عالمي للتعاون يهدف إلى تسريع استحداث اختبارات “كوفيد-19” وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها للدول بشكل منصف، ويشترك في قيادته، كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية.

وقدم الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 8 ملايين يورو، لدعم شراء وزارة الصحة للقاحات كورونا من خلال المرفق “وبرنامج الصحة الأردني للاجئين السوريين والأردنيين الأكثر ضعفا”، والذي تنفذه منظمة الصحة العالمية.

من جهتها، أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، اعتماد عدد من اللقاحات المضادة لكورونا في المملكة، وهي “سبوتنيك – V” الروسي، و”سينوفارم” الصيني، و”أسترازينيكا” البريطاني، ولقاح “جونسون آند جونسون” الأمريكي، وكذلك لقاح “فايزر – بيونتيك” الأمريكي الألماني المشترك.

بدوره، أكد الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي، أن “عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة بلغ 2.463 مليون شخص، فيما أصبح عدد متلقي الجرعة الأولى مليونا، و 546 ألف شخص، أما متلقي الجرعة الثانية فبلغوا نحو 536 ألف شخص”.