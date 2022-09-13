الأردن يحتجز سفينة شحن بعد جنوحها قرب العقبة

قال مسؤولون إن الأردن احتجز، الثلاثاء، سفينة شحن قادمة من مصر بعد جنوحها قرب محمية طبيعية للشعاب المرجانية قبالة ساحل ميناء العقبة على البحر الأحمر.

أوضحوا أنه يجري تقييم أي ضرر بيئي قد يكون نتج عن جنوح السفينة (لوتس) إلى المياه الضحلة قرب المحمية البحرية التي تمتد لسبعة كيلومترات.

وذكر مسؤول بالميناء لرويترز “تم تصحيح مسار السفينة وقطرها إلى الرصيف وهي آمنة”، مضيفا أنه تم منع السفينة من مغادرة الميناء بانتظار تحقيق في سبب جنوحها وتقييم أي أضرار تسببت فيها.

وأوضح مسؤول أن سفينة الشحن وصلت في وقت سابق اليوم لتحميل شحنة من البوتاس من رصيف الأسمدة بالمدينة.

وتعد الشعاب المرجانية البكر في مدينة العقبة وما تحتويه من أنواع من الأسماك وعشرات التكوينات في المياه الضحلة، من المعالم السياحية البارزة في الأردن.