الأردن يحدد 10 دول لاستقبال السياح منها والانفتاح معها مباشرة

قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطة متكاملة لجذب السياحة الخارجية وعلى وجه الخصوص السياحة العلاجية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الخطة بداية الأسبوع المقبل.

وبين عربيات، أن وزارة السياحة والهيئة، ووزارة الصحة، وخلية إدارة أزمة كورونا، وضعوا اولويات الخطة وجرى تحديد الدول التي يمكن استقبال السياح منها والانفتاح معها بشكل مباشر، وذلك ضمن توصيات سيتم رفعها الى لجنة الاوبئة ووزارة الصحة ومجلس الوزراء للموافقة عليها.

وفيما يخص التوصيات، أوضح أنه تم تحديد قوائم بحسب الوضع الوبائي للدول، منها القائمة الخضراء والتي تتشابه فيها الدول مع وضع الاردن الوبائي ويمكن الانفتاح معها بشكل مباشر، وتشتمل القائمة على الدول التي أجرت 30 الف فحص كورونا لكل مليون نسمة، والدول التي فيها المنحنى الوبائي مشابه للأردن، إضافة للدول التي يسجل فيها يوميا أقل من 10 حالات في اخر 14 يوما.

ولفت عربيات الى أن عدد الدول التي شملتها القائمة الخضراء مبدئيا 10 دول، سيتم الانفتاح معها مباشرة بعد اخذ الموافقات من الجهات المختصة، مؤكدا ان أمن وسلامة المواطن الأردني على رأس أولويات الخطة.

وبين أنه تم التركيز على الاجراءات الوقائية والصحية المتبعة في الدولة التي سيأتي منها السائح، وكذلك الاجراءات المتبعة بالمطارات، لافتا الى أنه لن يتم تعقيد الاجراءات على السائح، حيث سيطب منه إجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من قدومه للأردن،

وفي حال وصوله للمملكة سيتم اجراء فحص كورونا آخر، إضافة الى متابعة السائح من لحظة وصوله وحتى مغادرته للمملكة.

وبخصوص السياحة الداخلية، قال عربيات، إنه جرى العمل على محورين المحور الاول عملت عليه الحكومة ووزارة السياحة لدعم وتوفير السيولة للقطاع السياحي من خلال أوامر الدفاع، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، أما المحور الثاني عملت عليه هيئة تنشيط السياحة، التي رصدت من موازنتها 6ر6 مليون دينار لدعم السياحة الداخلية، توزعت على دعم النقل السياحي والمكاتب السياحية ضمن آلية منضبطة ومدروسة، بمبلغ 3 ملايين دينار، لتقديم نقل سياحي مجاني للبرامج السياحية الداخلية “أردننا جنة”.

فيما جرى إشراك المكاتب السياحية ضمن برامج المبيت، وتقديم خدمة النقل السياحي والدليل السياحي لرحلاتها مجانا، اضافة لتقديم 25 الف ليلة مجانا في فنادق البترا بلغت تكلفتهم على الهيئة مليون دينار، و15 الف ليلة مبيت مجانا في وادي رم بلغت تكلفتهم 200 ألف دينار.

وبين أن هناك قطاعات غير منظمة كأدلاء السياح ومحلات التحف الشرقية، جرى العمل على تمكينها من خلال الاستفادة من برامج تسهيلات ميسرة بقيمة 3 ملايين دينار وبفترة سماح سنة، والتسديد على مدى ثلاثة اعوام، وذلك بضمانة هيئة تنشيط السياحة ومؤسسة ضمان القروض، حيث سيستفيد من هذه التسهيلات 270 دليلا، و180 محل تحف شرقية، مبينا أن الهيئة قامت بوضع وديعة بقيمة 500 الف دينار في بنك محلي.

وأشار عربيات الى أن الهيئة وضمن برنامج دعم السياحة الداخلية خصصت مبلغ مليون دينار للطيران الداخلي، وتم الاتفاق مع ثلاث شركات طيران هي الملكية الأردنية، والأردنية للطيران، وفلاي جوردان، على تأمين 40 رحلة شهريا للعقبة وبأوقات مناسبة للمواطنين، حيث تم توزيع الرحلات بالتساوي بين شركات النقل، شريطة التزامهم بالبرنامج وبالأوقات المناسبة، وبأسعار للتذاكر لا تزيد عن 40 دينارا، لافتا الى أنه في حال أي خلل بالبرنامج من قبل الشركات سيتم خصم عدد الرحلات التي لم تقم بتشغيلها.

وقال أنه تم تخصيص مبلغ 900 ألف دينار للتسويق والترويج للوجهات السياحية الداخلية من خلال دعم رحلات برنامج “أردننا جنة” بنسبة 40 بالمئة من تكلفة الرحلة، مشيرا الى أن جميع برامج وآليات الدعم التي قامت بها الهيئة، استفاد منها جميع عناصر القطاع السياحي، وسيجري من خلالها تشغيل شركات النقل السياحي والطيران الداخلي، والدليل السياحي، ومحلات التحف والمطاعم والفنادق.

وبين عربيات أن ميزانية الهيئة بالفترة الحالية 10 ملايين دينار تم توجيه 6ر6 مليون منها لدعم السياحة الداخلية، و4ر3 مليون سيتم توجيهها لتسويق وترويج الاردن بالأسواق والدول المستهدفة بالخارج، موضحا أن ميزانية الهيئة العام الحالي كانت 26 مليون دينار، وخفضت الى 15 مليون، وثم الى 10 ملايين، وذلك بسبب تحويل بعض المخصصات في ميزانية الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار الى أن رحلات المبيت ضمن برنامج أردننا جنة ستبلغ تكلفتها ما بين 20-30 دينارا، وستكون لمدة ثلاث ليال وأربعة ايام، موزعة على ليلة مبيت في وادي رم وليلة في البترا وليلة بالعقبة، مؤكدا ان البرنامج سيتضمن ايضا برامج سياحية متميزة وبأسعار في متناول الجميع. وبشأن شركات الطيران العارض والطيران منخفض التكاليف كشركات “رايان اير، ايزي جت، ويز اير”، بين عربيات أن هذه الشركات بدأت بالتواصل مع الهيئة، وهناك طلبات متزايدة على الرحلات السياحية الى الاردن.

وقال “انا متفائل بعودة نشاط الحركة السياحية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الحالي”، لافتا الى أنه وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والإجراءات المتبعة من قبل الحكومة بالتعامل مع جائحة كورونا، ومنعة نظامنا الصحي، اكتسب الأردن شهرة كبيرة، وأصبحت دول العالم تتجه أنظارها اليه كدولة آمنة. وحول خطة الهيئة لمواجهة أزمة كورونا، قال إنه من بداية الجائحة من تاريخ 15 آذار، تم وضع خطة تسويق للأردن بالخارج، وعلى عدة مراحل، فتم البدء بالانترنت من خلال إرسال رسائل ومقاطع فيديو عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحمل في طياتها الطابع الإنساني، وأعلنا بها تعاطفنا ووقوفنا مع العالم جراء جائحة كورونا.

وأضاف ان الهيئة قامت بتصوير المواقع السياحية في الأردن كالبترا، المغطس، عجلون، الشوبك، متحف الاردن، متحف الدبابات، وغالبية المواقع السياحية، وإجراء جولة افتراضية من خلال تقنية “في ار”، والتصوير بتقنية 360 درجة.

وقال انه سيتم قريبا إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للهيئة بالخارج وذلك بعد استكمال اجراءاتها، وسيتم توسيع نطاق الترويج للأردن في الأسواق المستهدفة لتشمل السياحة العلاجية وسياحة المغامرة والسياحة الدينية، وسياحة التاريخ والتراث، حيث سيكون لكل نوع سياحة وسائل اعلان واعلام مختلفة، مؤكدا ان الخطة التسويقية جاهزة، وبمجرد أن تتم الموافقة على الدول المستهدفة التي تتشابه مع الحالة الوبائية للأردن، سيبدأ التسويق لاستقبال الطائرات والسائحين.(بترا- حاكم الخضير)