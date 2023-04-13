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الأردن يحذر الاحتلال من عرقلة وصول المسيحين للقدس

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2023 12:19 مساءً
كنيسة القيامة

كنيسة القيامة

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حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من قيام الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود تحدُ من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتقليص أعداد المحتفلين بسبت النور.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، إن “جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المُقيد إلى كنيسة القيامة، يوم السبت القادم، لممارسة شعائرهم الدينية، مرفوضةٌ ومدانة”.

وأكد أن “على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التضييقية على مسيحيي القدس المحتلة، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرية العبادة في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة”، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشدّد على أن “الأردن وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام”.

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